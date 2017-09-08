Франция в следующем году рекордно увеличит оборонный бюджет

MIGnews.com.ua

Франция в следующем году рекордно увеличит оборонный бюджет, пишет Еспресо .

По словам французского министра обороны Эдуара Филиппа, это будет наибольшая сумма за последние 10 лет, которую выделяли на оборону.

"В следующем году в бюджете, который я презентую, расходы на оборону будут увеличены на более чем 1,6 млрд евро. Эти усилия продолжатся в 2019-м, а потом в 2020 году, потому что мир, в котором мы живем, опасен" - заявил министр.

При этом он подчеркнул, что данное решение приняли для достижения показателя оборонного бюджета в 2% ВВП до 2025 года.