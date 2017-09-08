Литва заявила о необхомости создания "военного Шенгена"

В Литве заявили о необходимости создания военного шенгена внутри Европейского союза, пишет Delfi.
По полученным данным, эта инициатива стала основной темой во время встречи министров обороны стран-членов Евросоюза.
"Проект военного Шенгена охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру. Данный проект поддерживает много государств, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО", - отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Стоит отметить, что также на встрече говорили о создании постоянного структурированного военного сотрудничества и учреждение Европейского оборонного фонда, который будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей.
Как сообщал MIGnews.com.ua, литовское руководство предложило Европейскому союзу предоставлять Украине каждый год 5 миллиардов евро на евроинтеграцию.