Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Литва заявила о необхомости создания "военного Шенгена"
08.09.2017 13:59

Литва заявила о необхомости создания "военного Шенгена"

В Литве заявили о необходимости создания военного шенгена внутри Европейского союза, пишет Delfi.

По полученным данным, эта инициатива стала основной темой во время встречи министров обороны стран-членов Евросоюза.

"Проект военного Шенгена охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру. Данный проект поддерживает много государств, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО", - отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Стоит отметить, что также на встрече говорили о создании постоянного структурированного военного сотрудничества и учреждение Европейского оборонного фонда, который будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, литовское руководство предложило Европейскому союзу предоставлять Украине каждый год 5 миллиардов евро на евроинтеграцию.

Теги материала: Литва, Евросоюз, Минобороны, Шенген
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Франция в следующем году рекордно увеличит оборонный бюджет
Важное
Франция в следующем году рекордно увеличит оборонный бюджет
Могерини: Переговоры с Турцией по членству в ЕС будут продолжаться
Важное
Могерини: Переговоры с Турцией по членству в ЕС будут продолжаться
Германия приостановит действие Шенгена на период саммита G20
Важное
Германия приостановит действие Шенгена на период саммита G20
Литва решила отгородиться от России забором
Важное
Литва решила отгородиться от России забором
Италия временно выходит из Шенгенской зоны
Важное
Италия временно выходит из Шенгенской зоны
В минобороны России сообщили о гибели военного советника в Сирии
Важное
В минобороны России сообщили о гибели военного советника в Сирии

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика