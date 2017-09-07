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Стало известно, сколько военных примут участие в учениях "Запад-2017"
07.09.2017 18:50

Стало известно, сколько военных примут участие в учениях "Запад-2017"

В совместных российско-белорусских учениях "Запад-2017" примет участие более 100 тысяч военных. Такое заявление сделала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, пишет Deutsche Welle.

По словам главы немецкого оборонного ведомства, данная цифра в разы превышает официально заявленную - а именно 12,7 тысяч человек.

При этом отмечается, что в НАТО одной из главных причин занижения числа военнослужащих на учениях считают стремление России обойти правила прозрачности подобных мероприятий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" направлены на обучение армии.

Министерство обороны Беларуси пригласило представителей Украины и еще шести государств на совместные российско-белорусские учения "Запад-2017".  

Теги материала: Германия, военные учения, военные
Новости СМИ2
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