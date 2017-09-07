Стало известно, сколько военных примут участие в учениях "Запад-2017"

MIGnews.com.ua

В совместных российско-белорусских учениях "Запад-2017" примет участие более 100 тысяч военных. Такое заявление сделала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, пишет Deutsche Welle.

По словам главы немецкого оборонного ведомства, данная цифра в разы превышает официально заявленную - а именно 12,7 тысяч человек.

При этом отмечается, что в НАТО одной из главных причин занижения числа военнослужащих на учениях считают стремление России обойти правила прозрачности подобных мероприятий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" направлены на обучение армии .