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Израильские военные нанесли авиаудар по позициям армии Сирии
07.09.2017 12:22

Израильские военные нанесли авиаудар по позициям армии Сирии

Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по позициям правительственных войск в сирийской провинции Хама, пишет Reuters.

По полученным данным, в результате атаки погибли двое военных.

В сирийской армии сообщили, что самолеты разбомбили позиции неподалеку от Масьяфы. По некоторым данным, целью бомбардировки являлся исследовательский центр, который может быть связан с разработкой химического оружия.

Стоит отметить, что израильские военные отказались прокомментировать инцидент.

Напомним, власти Израиля неоднократно заявляли о позиции невмешательства в события в Сирии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ООН сообщили, что сирийские военные 27 раз применяли химическое оружие за все время войны. В целом с 2011 года в Сирии были зафиксированы 33 химические атаки. 

Теги материала: Сирия, Израиль, авиаудар, погибшие
Новости СМИ2
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