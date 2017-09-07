Израильские военные нанесли авиаудар по позициям армии Сирии

Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по позициям правительственных войск в сирийской провинции Хама, пишет Reuters.
По полученным данным, в результате атаки погибли двое военных.
В сирийской армии сообщили, что самолеты разбомбили позиции неподалеку от Масьяфы. По некоторым данным, целью бомбардировки являлся исследовательский центр, который может быть связан с разработкой химического оружия.
Стоит отметить, что израильские военные отказались прокомментировать инцидент.
Напомним, власти Израиля неоднократно заявляли о позиции невмешательства в события в Сирии.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ООН сообщили, что сирийские военные 27 раз применяли химическое оружие за все время войны. В целом с 2011 года в Сирии были зафиксированы 33 химические атаки.