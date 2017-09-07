Израильские военные нанесли авиаудар по позициям армии Сирии

MIGnews.com.ua

Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по позициям правительственных войск в сирийской провинции Хама, пишет Reuters.

По полученным данным, в результате атаки погибли двое военных.

В сирийской армии сообщили, что самолеты разбомбили позиции неподалеку от Масьяфы. По некоторым данным, целью бомбардировки являлся исследовательский центр, который может быть связан с разработкой химического оружия.

Стоит отметить, что израильские военные отказались прокомментировать инцидент.

Напомним, власти Израиля неоднократно заявляли о позиции невмешательства в события в Сирии.