В Йемене холерой заболели более 600 тысяч человек

Холера стала причиной гибели 2048 человек в Йемене, сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что данные о количестве погибших были предоставлены Всемирная организация здравоохранения и министерство здравоохранения Йемена. Еще 612 703 человек заразились с начала эпидемии в апреле текущего года.
Кроме этого, за последние две недели количество новых случаев заражения выросло. На данный момент ситуация в стране худшая за последние полгода.
Больше всего пострадали районы Ходейда, Аль-Джавф, Аль-Махвит, Ибб, Дхамар, Эль-Байда и Аден.
По словам специалистов ОНН, эпидемия носит техногенный характер и обусловлена гражданской войной, которая оставила 15,7 миллионов людей без чистой воды и санитарии.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Йемене количество подозрений на заболевание холеры уже превысило 500 тысяч, около двух тысяч человек погибли с начала вспышки болезни в конце апреля этого года.