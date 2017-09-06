В Йемене холерой заболели более 600 тысяч человек

MIGnews.com.ua

Холера стала причиной гибели 2048 человек в Йемене, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что данные о количестве погибших были предоставлены Всемирная организация здравоохранения и министерство здравоохранения Йемена. Еще 612 703 человек заразились с начала эпидемии в апреле текущего года.

Кроме этого, за последние две недели количество новых случаев заражения выросло. На данный момент ситуация в стране худшая за последние полгода.

Больше всего пострадали районы Ходейда, Аль-Джавф, Аль-Махвит, Ибб, Дхамар, Эль-Байда и Аден.

По словам специалистов ОНН, эпидемия носит техногенный характер и обусловлена гражданской войной, которая оставила 15,7 миллионов людей без чистой воды и санитарии.