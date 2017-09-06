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Меркель забросали помидорами во время предвыборного выступления
Фото: heidelberg24.de
06.09.2017 11:58

Меркель забросали помидорами во время предвыборного выступления

Канцлера Германии Ангелу Меркель забросали помидоры во время ее предвыборного выступления в Гейдельберге, пишет Der Spiegel.

По полученным данным, немецкий политик как раз стояла возле сцены, когда в нее прилетели помидоры. Инцидент произошел после выступления канцлера ФРГ в университетском кампусе.

Стоит отметить, что Меркель достаточно спокойно отреагировала на произошедшее.

В результате инцидента на ее пиджак попал сок от помидоров. Также сок попал на ведущую мероприятия - Меркель предложила ей платок.

Напомним, 24 сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, возле здания Верховной Рады Украины в народного депутата от Блока Петра Порошенко Олега Барну бросили яйцом.

Теги материала: Ангела Меркель, Германия, помидоры
Новости СМИ2
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