Меркель забросали помидорами во время предвыборного выступления

MIGnews.com.ua

Канцлера Германии Ангелу Меркель забросали помидоры во время ее предвыборного выступления в Гейдельберге, пишет Der Spiegel.

По полученным данным, немецкий политик как раз стояла возле сцены, когда в нее прилетели помидоры. Инцидент произошел после выступления канцлера ФРГ в университетском кампусе.

Стоит отметить, что Меркель достаточно спокойно отреагировала на произошедшее.

В результате инцидента на ее пиджак попал сок от помидоров. Также сок попал на ведущую мероприятия - Меркель предложила ей платок.

Напомним, 24 сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг.