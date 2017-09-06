Меркель забросали помидорами во время предвыборного выступления

Канцлера Германии Ангелу Меркель забросали помидоры во время ее предвыборного выступления в Гейдельберге, пишет Der Spiegel.
По полученным данным, немецкий политик как раз стояла возле сцены, когда в нее прилетели помидоры. Инцидент произошел после выступления канцлера ФРГ в университетском кампусе.
Стоит отметить, что Меркель достаточно спокойно отреагировала на произошедшее.
В результате инцидента на ее пиджак попал сок от помидоров. Также сок попал на ведущую мероприятия - Меркель предложила ей платок.
Напомним, 24 сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг.
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