Пес Джорджа Майкла до сих пор приходит на мемориал певца

MIGnews.com.ua

Соцести поразил новый "Хатико", поскольку фото 11-летней собаки Джорджа Майкла, которая печально рассматривает фотографии певца в его лондонском мемориале, появились в британской прессе.

Известно, что Джордж Майкл взял Эбби на воспитание, еще когда она была маленьким щенком, с тех пор они были неразлучны.



Как сообщал MIGnews.com.ua, знаменитый британский певец Джордж Майкл умер естественной смертью . Расследование причин смерти Джорджа Майкла завершили и получили окончательные итоги патологоанатомического исследования.

Коронер рассказал, что, согласно результатам исследований, певец умер из-за кардиомиопатии с воспалением миокарда и жировой инфильтрации печени. Он считает, что ждать более точную информацию нет смысла.

Напомним, Джордж Майкл скоропостижно умер на 54-м году жизни у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии 25 декабря.