В Уругвае полиция арестовала "кокаинового короля Милана", разыскиваемого более 20 лет

MIGnews.com.ua

Полиция арестовала в Уругвае одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози Рокко Морабито, который скрывался от правоохранителей с 1994 года, передает CNN .

Известно, что Морабито является одним из ведущих боссов преступной группировки Ндрангета (калабрийская мафия) и имеет неофициальное прозвище "кокаиновый король Милана".

Сообщается, что он был объявлен итальянской полицией в розыск еще в 1994 году и заочно приговорен за торговлю наркотиками к 30 годам заключения.

Министерство внутренних дел Уругвая заявило, что Морабито был арестован в пятницу, 1 сентября, в одном из отелей уругвайской столицы Монтевидео. Задержание было проведено в тесной координации с итальянскими правоохранителями.

Глава МВД Италии Марко Миннити уже приветствовал арест Морабито и заявил, что он "считается одним из ведущих членов Ндрангеты". Итальянская полиция установила, что мафиози отвечал за доставку наркотиков в Италию и организацию их распределения в Милане.

Сообщается, что в Уругвай Морабито попал в 2001 году используя поддельные бразильские документы, в том числе и фиктивное свидетельство о рождении. Последнее десятилетие он жил на вилле недалеко от города Мальдонадо, близ курортного города Пунта-дель-Эсте.

При обыске его виллы были обнаружены 13 мобильных телефонов, пистолет, 12 кредитных и дебетных карт, 50 тыс. долларов наличными и уругвайские песо.

Уточняется, что в поле зрение полиции Морабито попал несколько месяцев назад, когда попытался зачислить свою дочь в местную школу, используя свое настоящее имя.

Итальянская полиция заявила, что после экстрадиции Морабито отбудет 30-летнее заключение, к которому он был приговорен два десятилетия назад.