Могерини: Переговоры с Турцией по членству в ЕС будут продолжаться

MIGnews.com.ua

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель продолжит переговоры с Анкарой относительно вступления Турции в ЕС, пишет Daily Sabah .

По словам евродипломата, переговоры с Анкарой будут продолжаться несмотря на сопротивление некоторых стран-членов ЕС.

"Мы не во всем соглашаемся. Есть некоторые проблемы, которые затрагивают наши позиции, но переговоры продолжатся", - заявила Могерини во время стратегического форума в Словении.

Также было отмечено, что ЕС расценивает Турцию как регионального партнера.