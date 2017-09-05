Могерини: Переговоры с Турцией по членству в ЕС будут продолжаться

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель продолжит переговоры с Анкарой относительно вступления Турции в ЕС, пишет Daily Sabah.
По словам евродипломата, переговоры с Анкарой будут продолжаться несмотря на сопротивление некоторых стран-членов ЕС.
"Мы не во всем соглашаемся. Есть некоторые проблемы, которые затрагивают наши позиции, но переговоры продолжатся", - заявила Могерини во время стратегического форума в Словении.
Также было отмечено, что ЕС расценивает Турцию как регионального партнера.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, не видит Турцию в составе Европейского союза. В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Германия не должна вмешиваться во внутренние дела его страны.