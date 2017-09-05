Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
В Южной Корее провели учения с использованием боевых снарядов, пообещав "похоронить врага в море"
05.09.2017 09:53

В Южной Корее провели учения с использованием боевых снарядов, пообещав "похоронить врага в море"

Во вторник, 5 сентября, ВМС Южной Кореи провели в Японском море масштабные учения с использованием боевых снарядов, сообщает Yonhap.

"Обучение в этот раз направлено на улучшение стратегии мгновенного реагирования наших военных на провокации в море со стороны врага. Если враг спровоцирует нас, на воде или под водой, мы немедленно нанесем ответный удар и похороним его в море", - утверждается в сообщении.

Отметим, КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества.

В тот же день Великобритания, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно предложил Российской Федерации и Китаю также ввести санкции в отношении Пхеньяна.

 

Теги материала: Южная Корея, КНДР, ракета, учения
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Наблюдатели НАТО будут присутствовать на учениях "Запад-2017"
Важное
Наблюдатели НАТО будут присутствовать на учениях "Запад-2017"
КНДР запустила ракету в строну Японии: в НАТО отреагировали
Важное
КНДР запустила ракету в строну Японии: в НАТО отреагировали
Ким Чен Ын стал отцом в третий раз
Важное
Ким Чен Ын стал отцом в третий раз
Военные Южной Кореи выпустили несколько бомб на границе с КНДР
Важное
Военные Южной Кореи выпустили несколько бомб на границе с КНДР
Дональд Трамп обговорил с премьер-министром Японии ракетный запуск КНДР
Важное
Дональд Трамп обговорил с премьер-министром Японии ракетный запуск КНДР
Ученые создали инфографику количества пластика, который плавает в мировом океане
Важное
Ученые создали инфографику количества пластика, который плавает в мировом океане

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
04.09.2017
Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика