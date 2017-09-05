В Южной Корее провели учения с использованием боевых снарядов, пообещав "похоронить врага в море"

MIGnews.com.ua

Во вторник, 5 сентября, ВМС Южной Кореи провели в Японском море масштабные учения с использованием боевых снарядов, сообщает Yonhap .

"Обучение в этот раз направлено на улучшение стратегии мгновенного реагирования наших военных на провокации в море со стороны врага. Если враг спровоцирует нас, на воде или под водой, мы немедленно нанесем ответный удар и похороним его в море", - утверждается в сообщении.

Отметим, КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества.

В тот же день Великобритания, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН.