В США автомобиль въехал в толпу людей: восемь пострадавших, в том числе беременная женщина

MIGnews.com.ua

В американском городе Филадельфия женщина на автомобиле въехала в толпу людей, в результате чего восемь человек пострадали, передает Associated Press.

Полиция передала слова виновницы происшествия, которая утверждает, что причиной инцидента стал отказ тормозов в автомобиле.

Сообщается, что пострадавших было госпитализировано в районные больницы.

Известно, что среди них была беременная женщина.

На данный момент ведется расследование инцидента.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в столице Украины в результате столкновения двух легковых автомобилей один из участников ДТП врезался в столб, после чего взорвался, водитель госпитализирован.

Предварительно, правоохранителями было установлено, что автомобиль марки Opel не пропустил Toyota и после удара врезался в столб около дороги водительской стороной.