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В США автомобиль въехал в толпу людей: восемь пострадавших, в том числе беременная женщина
05.09.2017 09:35

В США автомобиль въехал в толпу людей: восемь пострадавших, в том числе беременная женщина

В американском городе Филадельфия женщина на автомобиле въехала в толпу людей, в результате чего восемь человек пострадали, передает Associated Press.

Полиция передала слова виновницы происшествия, которая утверждает, что причиной инцидента стал отказ тормозов в автомобиле.

Сообщается, что пострадавших было госпитализировано в районные больницы.

Известно, что среди них была беременная женщина.

На данный момент ведется расследование инцидента.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в столице Украины в результате столкновения двух легковых автомобилей один из участников ДТП врезался в столб, после чего взорвался, водитель госпитализирован.

Предварительно, правоохранителями было установлено, что автомобиль марки Opel не пропустил Toyota и после удара врезался в столб около дороги водительской стороной.

 

Теги материала: авто, толпа, Филадельфия, пострадавшие
Новости СМИ2
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