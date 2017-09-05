В США автомобиль въехал в толпу людей: восемь пострадавших, в том числе беременная женщина

В американском городе Филадельфия женщина на автомобиле въехала в толпу людей, в результате чего восемь человек пострадали, передает Associated Press.
Полиция передала слова виновницы происшествия, которая утверждает, что причиной инцидента стал отказ тормозов в автомобиле.
Сообщается, что пострадавших было госпитализировано в районные больницы.
Известно, что среди них была беременная женщина.
На данный момент ведется расследование инцидента.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в столице Украины в результате столкновения двух легковых автомобилей один из участников ДТП врезался в столб, после чего взорвался, водитель госпитализирован.
Предварительно, правоохранителями было установлено, что автомобиль марки Opel не пропустил Toyota и после удара врезался в столб около дороги водительской стороной.