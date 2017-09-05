Ураган "Харви" стал причиной смерти уже 63 человек в штате Техас

В США по меньшей мере 63 человек погибли в результате связанных с ураганом "Харви" причин в штате Техас, передает CBS News.
Известно, что в округе Харрис, где "Харви" нанес наиболее значительный ущерб, больше всего жертв. Здесь в результате урагана погибли около 30 человек.
Согласно информации спасателей, в целом сообщения о смертях в результате стихии подтверждены в 11 округах Техаса, и произошло это в основном, когда паводковые воды застали людей врасплох, в частности на дороге.
Сообщается, что шесть членов семьи, в том числе четверо детей, погибли, когда фургон, в котором они ехали, попал в водоем.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оформил запрос на выделение Конгрессом США 7,85 миллиарда долларов, которые будут направлены на ликвидацию последствий урагана "Харви", охватившего в основном штат Техас.