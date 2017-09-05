Ураган "Харви" стал причиной смерти уже 63 человек в штате Техас

MIGnews.com.ua

В США по меньшей мере 63 человек погибли в результате связанных с ураганом "Харви" причин в штате Техас, передает CBS News.

Известно, что в округе Харрис, где "Харви" нанес наиболее значительный ущерб, больше всего жертв. Здесь в результате урагана погибли около 30 человек.

Согласно информации спасателей, в целом сообщения о смертях в результате стихии подтверждены в 11 округах Техаса, и произошло это в основном, когда паводковые воды застали людей врасплох, в частности на дороге.

Сообщается, что шесть членов семьи, в том числе четверо детей, погибли, когда фургон, в котором они ехали, попал в водоем.