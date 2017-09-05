Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Ураган "Харви" стал причиной смерти уже 63 человек в штате Техас
05.09.2017 08:59

Ураган "Харви" стал причиной смерти уже 63 человек в штате Техас

В США по меньшей мере 63 человек погибли в результате связанных с ураганом "Харви" причин в штате Техас, передает CBS News.

Известно, что в округе Харрис, где "Харви" нанес наиболее значительный ущерб, больше всего жертв. Здесь в результате урагана погибли около 30 человек.

Согласно информации спасателей, в целом сообщения о смертях в результате стихии подтверждены в 11 округах Техаса, и произошло это в основном, когда паводковые воды застали людей врасплох, в частности на дороге.

Сообщается, что шесть членов семьи, в том числе четверо детей, погибли, когда фургон, в котором они ехали, попал в водоем.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оформил запрос на выделение Конгрессом США 7,85 миллиарда долларов, которые будут направлены на ликвидацию последствий урагана "Харви", охватившего в основном штат Техас.

Теги материала: ураган, США, жертвы, наводнение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Трамп решил выделить около $8 миллиардов на ликвидацию последствий урагана "Харви"
Важное
Трамп решил выделить около $8 миллиардов на ликвидацию последствий урагана "Харви"
В Мексике мощнейший шторм "Лидия" унес жизни людей
Важное
В Мексике мощнейший шторм "Лидия" унес жизни людей
На США надвигаются два мощных урагана: "Ирма" и "Лидия"
Важное
На США надвигаются два мощных урагана: "Ирма" и "Лидия"
В США в возрасте 90 лет умерла легендарный психолог Луиза Хей
Важное
В США в возрасте 90 лет умерла легендарный психолог Луиза Хей  Фоторепортаж
Украина и США работают над обеспечением имплементации решения суда ООН по Меджлису
Важное
Украина и США работают над обеспечением имплементации решения суда ООН по Меджлису
Трамп: Ураган "Харви" стал самым крупным стихийным бедствием в истории Америки
Важное
Трамп: Ураган "Харви" стал самым крупным стихийным бедствием в истории Америки

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
04.09.2017
Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика