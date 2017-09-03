Резко возросло количество жертв тропического шторма "Лидия" в Мексике

Количество жителей, которые погибли вследствие прохождения тропического шторма "Лидия" по территории мексиканского штата Нижняя Калифорния возросло и теперь составляет семь человек, сообщает Reuters.
Согласно информации, предоставленной местными властями, жители скончались от удара током во время того, как пытались пересечь потоки воды, которые появились из-за продолжительных проливных дождей. Подчеркивается, что среди погибших были двое детей.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, тропический шторм "Лидия", который достиг берегов Мексики, стал причиной смерти четырех местных жителей. Среди погибших от непогоды четырех человек, по меньшей мере, один ребенок, который скончался из-за шторма в пятницу, 1 сентября, в муниципалитете Лос-Карибос. Из-за продолжительных ливней тысячи местных жителей были вынуждены покинуть дома, и в данный момент переселены в центры временного размещения.