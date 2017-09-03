Резко возросло количество жертв тропического шторма "Лидия" в Мексике

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Количество жителей, которые погибли вследствие прохождения тропического шторма "Лидия" по территории мексиканского штата Нижняя Калифорния возросло и теперь составляет семь человек, сообщает Reuters .

Согласно информации, предоставленной местными властями, жители скончались от удара током во время того, как пытались пересечь потоки воды, которые появились из-за продолжительных проливных дождей. Подчеркивается, что среди погибших были двое детей.