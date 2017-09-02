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Трамп решил выделить около $8 миллиардов на ликвидацию последствий урагана "Харви"
02.09.2017 10:58

Трамп решил выделить около $8 миллиардов на ликвидацию последствий урагана "Харви"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оформил запрос на выделение Конгрессом США 7,85 миллиарда долларов, которые будут направлены на ликвидацию последствий урагана "Харви", охватившего в основном штат Техас, сообщает Reuters, ссылаясь на официальную информацию, предоставленную Директором Бюджетного управления Белого дома Майка Малвейни.

По словам Малвейни, выделенные средства Конгресс направит на оказание первоначальной помощи жителям, пострадавшим от шторма.

Отмечается, что на данный момент пострадавшими от урагана "Харви" считаются более 6,8 миллиона жителей Техаса, которые являют собой четверть населения штата США.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, "Харви" значительно усилился до четвертой категории мощности из возможных пяти по специальной шкале Саффира-Симпсона и достиг берегов штата Техас Соединенных Штатов Америки. В связи с усилением скорости урана "Харви", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал документ о введении режима стихийного бедствия в Техасе.

Позже стало известно, что, по состоянию на 1 сентября, число жертв урагана "Харви" в США возросло до 47 человек.

Теги материала: Дональд Трамп, ураган, деньги, Техас, США, бюджет
Новости СМИ2
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