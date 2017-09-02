Во время тушения пожара в центре Нью-Йорке пострадали десять спасателей

MIGnews.com.ua

Ночью в субботу, 2 сентября, в районе Нью-Йорка Трайбека случилось возгорание, которое привело к крупному пожару. О происшествии сообщила пожарная служба Нью - Йорка на своей странице в микроблоге Тwitter.

Сообщается, что пожар разгорелся в ресторане 24 Murray Street, который находится около Всемирного торгового центра. В пятиэтажном здании, в котором размещен ресторан, через установленный воздуховод огонь распространился еще на пару этажей и, в итоге, добрался до апартаментов кулинарного цеха.

Для борьбы с возгоранием пожарная служба привлекла более 170 спасателей, десять из которых во время тушения получили травмы и ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.