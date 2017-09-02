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В Мексике мощнейший шторм "Лидия" унес жизни людей
02.09.2017 08:44

В Мексике мощнейший шторм "Лидия" унес жизни людей

Мощный тропический шторм "Лидия", который достиг берегов Мексики, стал причиной смерти четырех местных жителей, сообщает Associated Press.

Сообщается, что на данный момент стихия бушует на территории мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния.

Среди погибших от непогоды четырех человек, по меньшей мере, один ребенок, который скончался из-за шторма в пятницу, 1 сентября, в муниципалитете Лос-Карибос.

В текущий момент мексиканские спасательные службы эвакуировали уже 1,5 тысячи человек. При этом скорость порывов ветра достигает уже 95 км / час.

Из-за продолжительных ливней тысячи местных жителей были вынуждены покинуть дома, и в данный момент переселены в центры временного размещения.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Национальный центр США предупреждал, что на западе Тихого океана в 290 км от мексиканского штата Нижняя Калифорния сформировался тропический шторм "Лидия". "Лидия" движется в северо-западном направлении со скоростью около 11 км/ч.

Теги материала: Ураган, Шторм, тропический шторм, наводнение, смерть, эвакуация
Новости СМИ2
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