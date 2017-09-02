В Мексике мощнейший шторм "Лидия" унес жизни людей

MIGnews.com.ua

Мощный тропический шторм "Лидия", который достиг берегов Мексики, стал причиной смерти четырех местных жителей, сообщает Associated Press .

Сообщается, что на данный момент стихия бушует на территории мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния.

Среди погибших от непогоды четырех человек, по меньшей мере, один ребенок, который скончался из-за шторма в пятницу, 1 сентября, в муниципалитете Лос-Карибос.

В текущий момент мексиканские спасательные службы эвакуировали уже 1,5 тысячи человек. При этом скорость порывов ветра достигает уже 95 км / час.

Из-за продолжительных ливней тысячи местных жителей были вынуждены покинуть дома, и в данный момент переселены в центры временного размещения.