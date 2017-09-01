Турецкие правоохранители задержали еще двоих граждан Германи

MIGnews.com.ua

Двоих граждан Германии задержали в Турции. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ФРГ.

По данным немецкого внешнеполитического ведомства, причиной задержания турецкие правоохранители назвали "политически мотивированные обвинения".

В то же время отмечается, что о задержании граждан Германии сообщили в консульство ФРГ в Измире.

Стоит отметить, что сотрудники полиции в аэропорту Анталии подтвердили факт задержания. Правоохранители отметили, что оба задержанных являются гражданами Германии. В настоящее время немецкое посольство не смогло связаться с задержанными.

Напомним, сейчас в турецких тюрьмах находятся 55 граждан Германии, двенадцать из них - по политическим обвинениям.