Верховный суд Кении отменил результаты президентских выборов

MIGnews.com.ua

Верховный суд Кении аннулировал результаты президентских выборов и признал их лишенными юридической силы, пишет Associated Press .

Согласно судебному решению, в течение следующих 60 дней в стране должны пройти новые выборы.

"Президентские выборы, состоявшиеся 8 августа, не были проведены в соответствии с конституционными нормами", - заявил председатель Верховного суда Дэвид Мараги.

Напомним, на выборах 8 августа победил действующий президент страны Ухуру Кениата. Из-за этого в городе Кисуму прошли митинги - люди вышли на улицы поддержать проигравшего кандидата от оппозиции, бывшего премьер-министра Кении Райлы Одинги, который обратился с жалобой в Верховный суд.