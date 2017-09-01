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Верховный суд Кении отменил результаты президентских выборов
01.09.2017 14:30

Верховный суд Кении отменил результаты президентских выборов

Верховный суд Кении аннулировал результаты президентских выборов и признал их лишенными юридической силы, пишет Associated Press.

Согласно судебному решению, в течение следующих 60 дней в стране должны пройти новые выборы.

"Президентские выборы, состоявшиеся 8 августа, не были проведены в соответствии с конституционными нормами", - заявил председатель Верховного суда Дэвид Мараги.

Напомним, на выборах 8 августа победил действующий президент страны Ухуру Кениата. Из-за этого в городе Кисуму прошли митинги - люди вышли на улицы поддержать проигравшего кандидата от оппозиции, бывшего премьер-министра Кении Райлы Одинги, который обратился с жалобой в Верховный суд.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Кении оппозиция обвинила силовиков в убийстве более 100 человек, среди которых дети, в ходе разгона вспыхнувших после президентских выборов в этой стране протестов.

Теги материала: Кения, Верховный суд, президентские выборы, оппозиция
Новости СМИ2
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