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В ЮАР студентка получила по ошибке миллион долларов в качестве стипендии
31.08.2017 21:57

В ЮАР студентка получила по ошибке миллион долларов в качестве стипендии

В ЮАР студентка университета Walter Sisulu в ЮАР по ошибке получила стипендию в размере более одного миллиона долларов, передает NDTV.

Сообщается, что девушка не растерялась и тут же отправилась за покупками и пока в банке разобрались в ситуации, она успела потратить большую часть денег.

Известно, что студенты университета Walter Sisulu ежемесячно получают выплаты в размере 1400 рэндов (107 долларов) на питание. Из-за сбоя в системе студентке начислили 14,1 миллиона рэндов (больше одного миллиона долларов США).

Девушка успела в итоге потратить порядка 60 тысяч долларов из полученной суммы на модную одежду, рестораны и дорогой смартфон.

Сообщается, что об инциденте рассказала одна из одногруппниц внезапно разбогатевшей студентки. Остатки денег были изъяты с ее счета.

На данный момент администрация требует, чтобы девушка вернула оставшуюся сумму, в противном случае ее могут привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщал MIGnews.com.ua, одна из студенток научного факультета Национального университета Сингапура Алсин Чан в свои 22 года изобрела полезное пиво.

Теги материала: студентка, миллион, стипендия, ЮАР
Новости СМИ2
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