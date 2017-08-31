На США надвигаются два мощных урагана: "Ирма" и "Лидия"

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что над Атлантическим океаном формируется ураган "Ирма", который вскоре может перейти на восточное побережье Соединенных Штатов, сообщает Reuters.
Центр прогнозирует, что ураган "Ирма" будет набирать силу в ночь с четверга на пятницу и, вероятно, будет очень мощным и опасным явлением в течение нескольких следующих дней.
Сообщается, что центр урагана расположен в трех тыс. км к востоку от побережья с максимальным устойчивым ветром 155 км/ч.
Ранее сообщалось, что на западе Тихого океана в 290 км от мексиканского штата Нижняя Калифорния сформировался тропический шторм "Лидия".
По данным Национального центра США, "Лидия" движется в северо-западном направлении со скоростью около 11 км/ч. По прогнозам, шторм достигнет побережья Мексики вечером 31 августа. При этом в центре не исключают, что "Лидия" может превратиться в ураган еще до того, как достигнет берега.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, угроза взрыва на химическом заводе компании Arkema в городе Кросби в Соединенных Штатах Америки возникла из-за урагана "Харви", который бушует в южной части Техаса.