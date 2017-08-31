На США надвигаются два мощных урагана: "Ирма" и "Лидия"

MIGnews.com.ua

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что над Атлантическим океаном формируется ураган "Ирма", который вскоре может перейти на восточное побережье Соединенных Штатов, сообщает Reuters .

Центр прогнозирует, что ураган "Ирма" будет набирать силу в ночь с четверга на пятницу и, вероятно, будет очень мощным и опасным явлением в течение нескольких следующих дней.

Сообщается, что центр урагана расположен в трех тыс. км к востоку от побережья с максимальным устойчивым ветром 155 км/ч.

Ранее сообщалось, что на западе Тихого океана в 290 км от мексиканского штата Нижняя Калифорния сформировался тропический шторм "Лидия".

По данным Национального центра США, "Лидия" движется в северо-западном направлении со скоростью около 11 км/ч. По прогнозам, шторм достигнет побережья Мексики вечером 31 августа. При этом в центре не исключают, что "Лидия" может превратиться в ураган еще до того, как достигнет берега.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, угроза взрыва на химическом заводе компании Arkema в городе Кросби в Соединенных Штатах Америки возникла из-за урагана "Харви", который бушует в южной части Техаса.