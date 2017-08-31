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В Новой Зеландии пчеловод ради денег просидел без штанов на улье 30 секунд
31.08.2017 17:58

В Новой Зеландии пчеловод ради денег просидел без штанов на улье 30 секунд

В Новой Зеландии пчеловод просидел на улье со спущенными штанами 30 секунд. Таким образом, он выиграл пари на 1000 новозеландских долларов (примерно 700 долларов США), передает Metro.

Сообщается, что 27-летний Джейми Грейнджер решил ответить на вызов своего товарища Аурела Брагути. Перед этим такой трюк попытался исполнить еще один их знакомый, однако он мог высидеть на улье лишь 19 секунд.

"Было ли больно? Ну, примерно вы это можете себе представить. Было неприятно, но в то же время забавно", - рассказал смельчак. "Тысяча баксов за 30 секунд - это самые простые деньги, которые я когда-либо заработал", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, мэр французского города Мон-де-Марсан Шарль Дайо публично съел крысу из-за проигранного пари по поводу матча между Пари Сен-Жерменом и "Барселоной".

Теги материала: пчелы, мужчина, Новая Зеландия, спор
Новости СМИ2
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