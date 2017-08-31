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В США в возрасте 90 лет умерла легендарный психолог Луиза Хей
31.08.2017 16:46

В США в возрасте 90 лет умерла легендарный психолог Луиза Хей  Фоторепортаж

В среду, 30 августа, американцы попрощались с гуру психологии Луизой Хей, которая в свое время стала одной из основательниц движения самопомощи, о чем стало известно благодаря ее сайту.

Известно, что Хей было 90 лет. Никаких подробностей представители автора более чем 30 книг не раскрыли. Лишь заверили поклонников, что продолжат дело Хей.

Сообщается, что впервые об эксперте самопомощи заговорили в 1984 году, когда на прилавках магазинов появилась дебютная книга Луизы - "Ты можешь исцелить свою жизнь".

Философия Хей заключалась в том, что негативные эмоции, убеждения и неприятие себя становятся источником проблем со здоровьем. Исходя из этого, автор предлагала изменить мышление, чтобы их преодолеть.

"Самый важный момент в науке любви - это, скорее всего, отказ от самокритики. Когда мы говорим себе, что ничего страшного не происходит, то, независимо от обстоятельств, все можно легко изменить и исправить. А когда мы считаем, что все плохо, трудности встречаются на каждом шагу. Мы все без исключения меняемся. Каждый день - это новый день. И сегодня мы уже поступаем немного не так, как вчера. В умении адаптироваться и двигаться вперед вместе с жизненным потоком заключается наша сила", - любила повторять Хей.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 31 августа, к Кенсингтонскому дворцу в Лондоне люди несут цветы, свечи и записки в память о принцессе Диане.

Теги материала: смерть, психолог, США, здоровье
Новости СМИ2
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