В России мужчина 23 раза ограбил магазин за два дня

MIGnews.com.ua

Интересный инцидент произошел в Ярославской области в России - житель города Пошехонье в течение двух дней совершил 23 кражи в одном магазине. Об этом сообщает пресс-служба управления министерства внутренних дел России в Ярославской области.

"Полицейскими с помощью камер видеонаблюдения установлено, что злоумышленник в течение двух дней посещал магазин и выносил под одеждой алкоголь и продукты питания. В первый день мужчина совершил девять хищений, во второй - 14", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органам отметили, что у мужчины нет постоянной работы. Он уже сознался в содеянном и заявил о готовности возместить ущерб.