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В России мужчина 23 раза ограбил магазин за два дня
31.08.2017 16:43

В России мужчина 23 раза ограбил магазин за два дня

Интересный инцидент произошел в Ярославской области в России - житель города Пошехонье в течение двух дней совершил 23 кражи в одном магазине. Об этом сообщает пресс-служба управления министерства внутренних дел России в Ярославской области.

"Полицейскими с помощью камер видеонаблюдения установлено, что злоумышленник в течение двух дней посещал магазин и выносил под одеждой алкоголь и продукты питания. В первый день мужчина совершил девять хищений, во второй - 14", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органам отметили, что у мужчины нет постоянной работы. Он уже сознался в содеянном и заявил о готовности возместить ущерб.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в американском штате Луизиана 37-летняя Секония Джонс была задержана после того, как украла из супермаркета 18 бутылок вина и крепкого алкоголя, о чем стало известно благодаря видео с камер наблюдения.

Теги материала: Россия, кража, МВД, задержание
Новости СМИ2
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