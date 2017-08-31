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Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн в помощь жертвам урагана "Харви"
31.08.2017 16:26

Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн в помощь жертвам урагана "Харви"

В США благотворительный фонд голливудского актера Леонардо Ди Каприо пожертвовал миллион долларов вновь созданному фонду помощи жертвам урагана "Харви" в Техасе United Way Harvey Recovery Fund, передает Associated Press.

Известно, что фонд для сбора средств основала крупнейшая в мире некоммерческая организация United Way Worldwide, 

"Мы невероятно благодарны за щедрость Леонардо Ди Каприо и его фонду. Чтобы дать отпор урагану "Харви", от каждого из нас требуется все, на что он способен, и это то, чем является это пожертвование", - сообщил Брайан Галлахер, президент и исполнительный директор United Way.

Также сообщается, что многие знаменитости решили помочь деньгами жертвам урагана "Харви". Так, актриса Сандра Буллок 29 августа пожертвовала миллион долларов США американскому Красному Кресту. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ураган "Харви" является наиболее крупным ударом стихии в истории Соединенных Штатов Америки. Такое заявление сделал президентс США Дональд Трамп во время визита в Техас.

Теги материала: Ди Каприо, благотворительность, пожертвование
Новости СМИ2
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