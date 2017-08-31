Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн в помощь жертвам урагана "Харви"

MIGnews.com.ua

В США благотворительный фонд голливудского актера Леонардо Ди Каприо пожертвовал миллион долларов вновь созданному фонду помощи жертвам урагана "Харви" в Техасе United Way Harvey Recovery Fund, передает Associated Press.

Известно, что фонд для сбора средств основала крупнейшая в мире некоммерческая организация United Way Worldwide,

"Мы невероятно благодарны за щедрость Леонардо Ди Каприо и его фонду. Чтобы дать отпор урагану "Харви", от каждого из нас требуется все, на что он способен, и это то, чем является это пожертвование", - сообщил Брайан Галлахер, президент и исполнительный директор United Way.

Также сообщается, что многие знаменитости решили помочь деньгами жертвам урагана "Харви". Так, актриса Сандра Буллок 29 августа пожертвовала миллион долларов США американскому Красному Кресту.