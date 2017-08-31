Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Композитора "Симпсонов" уволили спустя 27 лет работы, потому что его музыка не "того типа"
31.08.2017 15:38

Композитора "Симпсонов" уволили спустя 27 лет работы, потому что его музыка не "того типа"

В США композитора анимационного сериала "Симпсоны" Альфа Клаузена уволили после 27 лет работы, сообщает The Hollywood Reporter.

По словам Клаузена, продюсер шоу Ричард Сакаи заявил ему, что для 29-го сезона требуется "другой тип" музыки.

Известно, что за время работы над "Симпсонами" композитор получил более 20 номинаций на премию "Эмми" и дважды ее выиграл. Он также сочинял музыку к сериалам "Альф" и "Детективное агентство "Лунный свет".

Сообщается, что автором культовой начальной темы сериала является другой композитор - Дэнни Элфман. Как ожидается, в новом сезоне ее также будут использовать.

Издание отмечает, что канал Fox отказался прокомментировать уход Клаузена.

Как сообщал MIGnews.com.uа, американская развлекательная компания Netflix анонсировала производство новой анимационной комедии от продюсера мультфильма "Симпсоны" Мэтта Гроунинга.

Теги материала: Симпсоны, композитор, увольнение, мультсериал
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Швеции в результате утечки личных данных уволили двух министров
Важное
В Швеции в результате утечки личных данных уволили двух министров
В Турции уволили еще 15 тысяч человек
Важное
В Турции уволили еще 15 тысяч человек
Ведущего NBC уволили из-за неприличного разговора с Трампом
Важное
Ведущего NBC уволили из-за неприличного разговора с Трампом
Легендарный мексиканский певец скончался в США
Важное
Легендарный мексиканский певец скончался в США
Глава администрации Кремля Иванов уволен с должности
Важное
Глава администрации Кремля Иванов уволен с должности
Путин еще раз уволил Зурабова
Важное
Путин еще раз уволил Зурабова

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика