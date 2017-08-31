Композитора "Симпсонов" уволили спустя 27 лет работы, потому что его музыка не "того типа"

В США композитора анимационного сериала "Симпсоны" Альфа Клаузена уволили после 27 лет работы, сообщает The Hollywood Reporter.
По словам Клаузена, продюсер шоу Ричард Сакаи заявил ему, что для 29-го сезона требуется "другой тип" музыки.
Известно, что за время работы над "Симпсонами" композитор получил более 20 номинаций на премию "Эмми" и дважды ее выиграл. Он также сочинял музыку к сериалам "Альф" и "Детективное агентство "Лунный свет".
Сообщается, что автором культовой начальной темы сериала является другой композитор - Дэнни Элфман. Как ожидается, в новом сезоне ее также будут использовать.
Издание отмечает, что канал Fox отказался прокомментировать уход Клаузена.
Как сообщал MIGnews.com.uа, американская развлекательная компания Netflix анонсировала производство новой анимационной комедии от продюсера мультфильма "Симпсоны" Мэтта Гроунинга.