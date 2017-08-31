Композитора "Симпсонов" уволили спустя 27 лет работы, потому что его музыка не "того типа"

MIGnews.com.ua

В США композитора анимационного сериала "Симпсоны" Альфа Клаузена уволили после 27 лет работы, сообщает The Hollywood Reporter.

По словам Клаузена, продюсер шоу Ричард Сакаи заявил ему, что для 29-го сезона требуется "другой тип" музыки.

Известно, что за время работы над "Симпсонами" композитор получил более 20 номинаций на премию "Эмми" и дважды ее выиграл. Он также сочинял музыку к сериалам "Альф" и "Детективное агентство "Лунный свет".

Сообщается, что автором культовой начальной темы сериала является другой композитор - Дэнни Элфман. Как ожидается, в новом сезоне ее также будут использовать.

Издание отмечает, что канал Fox отказался прокомментировать уход Клаузена.