К восточному побережью Японии движется тайфун "Санву"

MIGnews.com.ua

Тайфун "Санву" приближается к восточному побережью Японии, пишут РИА Новости .

По полученным данным, тайфун принесет с собой штормовой ветер и ливни.

В Главном метеорологическом агентстве Японии отметили, что давление в центре циклона составляет 970 гектопаскалей и оно будет снижаться.

Стоит отметить, что скорость ветра в центре тайфуна составляет 30 метров в секунду, при порывах доходит до 40 метров в секунду. Сейчас скорость тайфуна достигает 10 километров в час.

Метеорологи отмечают, что скорость движения тайфуна снизится и это может стать причиной того, что ливни и штормовой ветер будут бушевать длительное время.

Ожидается, что циклон приблизится к юго-восточным и восточным регионам острова Хонсю в субботу, 2 сентября.

По мнению специалистов, высота волн достигнет 9 метров. Из-за этого жителей регионов, проживающих в районах возможного прохождения тайфуна, призывают воздержаться от выхода в море. Также существует высокая вероятность оползней.