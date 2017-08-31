К восточному побережью Японии движется тайфун "Санву"

Тайфун "Санву" приближается к восточному побережью Японии, пишут РИА Новости.
По полученным данным, тайфун принесет с собой штормовой ветер и ливни.
В Главном метеорологическом агентстве Японии отметили, что давление в центре циклона составляет 970 гектопаскалей и оно будет снижаться.
Стоит отметить, что скорость ветра в центре тайфуна составляет 30 метров в секунду, при порывах доходит до 40 метров в секунду. Сейчас скорость тайфуна достигает 10 километров в час.
Метеорологи отмечают, что скорость движения тайфуна снизится и это может стать причиной того, что ливни и штормовой ветер будут бушевать длительное время.
Ожидается, что циклон приблизится к юго-восточным и восточным регионам острова Хонсю в субботу, 2 сентября.
По мнению специалистов, высота волн достигнет 9 метров. Из-за этого жителей регионов, проживающих в районах возможного прохождения тайфуна, призывают воздержаться от выхода в море. Также существует высокая вероятность оползней.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в специальных административных районах Гонконг и Макао объявлен восьмой уровень штормовой опасности из-за приближения второго за неделю тайфуна "Пакхар".