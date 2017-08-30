В Париже воры через катакомбы украли 300 бутылок вина стоимостью 250 тыс.евро

MIGnews.com.ua

В Париже через катакомбы воры пробрались к частному погребу и украли 300 бутылок дорогого вина общей стоимостью более 250 тыс. евро, передает The Local.

Сообщается, что кража произошла в подвале дома недалеко от Люксембургских садов в одном из дорогих округов Парижа.

Известно, что воры забрали в общей сложности 300 бутылок вина на общую сумму более 250 тыс. евро. Изначально они попали в катакомбы, а оттуда добрались в частный погреб.

Напомним, катакомбы Парижа состоят из 250 км лабиринтных туннелей под улицами города, и открыты для туристов.

Официально туннели закрываются в ночное время, но это не останавливает людей тайно посещать туннели и устраивать вечеринки, а иногда и показы фильмов.

Известно, что катакомбы также известны как "Самая большая могила в мире" и, как говорят, содержат останки шести миллионов человек.