Украина и США работают над обеспечением имплементации решения суда ООН по Меджлису

MIGnews.com.ua

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что Украина и Америка работают над имплементацией решения Международного суда ООН по правам человека по Меджлису крымскотатарского народа, передает УНН.

"Сейчас мы работаем с Нью-Йорком над тем чтобы обеспечить имплементацию, или хотя бы какие-то слушания относительно того, что касается Меджлиса", - сказала Зеркаль.

Также сообщается, что на сегодня украинская сторона работает над подготовкой украинских меморандумов.

"И если по конвенциям мы должны представить этот меморандум в июне следующего года, то по конвенции морской, которая параллельно рассматривается, мы должны представить меморандум, в котором нужно описать все нарушения, до февраля месяца. И конечно, ввиду нехватки человеческих ресурсов, для нас это довольно большая нагрузка" - резюмировала она.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Анкаре прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером крымскотатарского народа, народным депутатом Украины Мустафой Джемилевым.