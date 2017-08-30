Президент Ливана сообщил об освобождении страны от ИГИЛ

Президент Ливана Мишель Аун объявил об успешном завершении операция по борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), сообщает Агентство Анадолу.
"Операция по борьбе с ИГИЛ увенчалась успехом. Сегодня мы объявляем о победе нашей армии", - сказал президент Ливана на пресс-конференции.
Аун отметил, что ливанская армия освободила страну от террористов ИГИЛ.
"Поздравляю солдат и преклоняю голову перед памятью погибших", - сказал президент.
Аун также добавил, что нельзя бросать тень на успехи армии из-за политических дрязг.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, иракская армия и антитеррористические подразделения вошли в город Таль-Афара, который долгое время был одним из цитаделей "Исламского государства" и взяли под контроль четверть города.