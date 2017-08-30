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Президент Ливана сообщил об освобождении страны от ИГИЛ
30.08.2017 20:47

Президент Ливана сообщил об освобождении страны от ИГИЛ

Президент Ливана Мишель Аун объявил об успешном завершении операция по борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), сообщает Агентство Анадолу.

"Операция по борьбе с ИГИЛ увенчалась успехом. Сегодня мы объявляем о победе нашей армии", - сказал президент Ливана на пресс-конференции.

Аун отметил, что ливанская армия освободила страну от террористов ИГИЛ.

"Поздравляю солдат и преклоняю голову перед памятью погибших", - сказал президент.

Аун также добавил, что нельзя бросать тень на успехи армии из-за политических дрязг.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, иракская армия и антитеррористические подразделения вошли в город Таль-Афара, который долгое время был одним из цитаделей "Исламского государства" и взяли под контроль четверть города.

Теги материала: Ливан, освобождение, ИГИЛ, президент
Новости СМИ2
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