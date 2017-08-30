Британский спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы

MIGnews.com.ua

В среду, 30 августа, бывший сотрудник аварийно-спасательной службы Шавьер Гурмелон сообщил, что принцесса Уэльская Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы, произошедшей почти 20 лет назад в туннеле под мостом Альма в Париже, передает The Sun .

"Мы были очень близко, и нам потребовалось меньше трех минут, чтобы добраться до места аварии", - вспомнил 50-летний бывший спасатель.

"Она немного двигалась, и я мог видеть, что она жива. Я видел, что у нее был незначительный ушиб на правом плече, но в остальном, кроме этого, не было ничего существенного. Крови на ней не было совсем", - сказал он.

Также Гурмелон рассказал, что происходило после того, как Диану извлекли из Mercedes.

"Я держал ее руку и говорил ей, чтобы она сохраняла спокойствие и не двигалась. Она сказала: "Боже мой, что произошло?" Я дал ей немного кислорода, я и моя команда находились рядом с ней после того, как ее достали из машины. Это произошло очень быстро, поскольку нам не понадобилось разрезать деформированный корпус автомобиля", - отметил спасатель.

Известно, что через некоторое время после аварии Диана перестала дышать.

"Мы все обучены оказанию первой медицинской помощи, я увидел, что у нее произошла остановка сердца и она перестала дышать. Я делал ей массаж сердца и через несколько секунд она вновь задышала. Безусловно, я испытал облегчение, поскольку работая в службе оперативного реагирования, вы хотите спасать жизни, и я подумал, что это именно то, что я сделал. Честно признаться, я думал, что она будет жить. Насколько я знаю, когда Диана была в машине скорой помощи, она была жива, и я надеялся, что она будет жить. Но позже я узнал, что она умерла в больнице", - поделился воспоминаниями бывший спасатель.

Также Гурмелон сообщил, что не знал о том, что у него на руках умирает принцесса. Это стало изветно позднее, в карете скорой помощи.