ФГИ продал долю в совместном с РФ производстве ядерного топлива за 47 млн грн

MIGnews.com.ua

В среду, 30 августа, Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины продал госпакет акций в компании "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива", передает пресс-служба ведомства.

На открытом аукционе были проданы 33,3% акций ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" ("УкрТВС") за 47 млн 799,9 тыс. грн, что в 51,9 раза выше начальной цены.

Известно, что всего в аукционе принимало участие шесть компаний и стартовая цена составляла 921 тыс. гривен.

"В результате аукциона цена увеличилась в 51,9 раза и составила 47 млн 799 тыс 900 грн. Победителем аукциона стало ООО "Вайс Трейд", г. Киев", - говорится в сообщении.