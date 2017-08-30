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ФГИ продал долю в совместном с РФ производстве ядерного топлива за 47 млн грн
30.08.2017 17:00

ФГИ продал долю в совместном с РФ производстве ядерного топлива за 47 млн грн

В среду, 30 августа, Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины продал госпакет акций в компании "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива", передает пресс-служба ведомства. 

На открытом аукционе были проданы 33,3% акций ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" ("УкрТВС") за 47 млн 799,9 тыс. грн, что в 51,9 раза выше начальной цены.

Известно, что всего в аукционе принимало участие шесть компаний и стартовая цена составляла 921 тыс. гривен. 

"В результате аукциона цена увеличилась в 51,9 раза и составила 47 млн 799 тыс 900 грн. Победителем аукциона стало ООО "Вайс Трейд", г. Киев", - говорится в сообщении. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, Фонд госимущества Украины назначил исполняющим обязанности главы ведомства Дмитря Парфененко, который являлся заместителем главы ФГИ.

 

Теги материала: ФГИ, ядерное топливо, продажа, аукцион
Новости СМИ2
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