Наблюдатели НАТО будут присутствовать на учениях "Запад-2017"

Североатлантический альянс направит троих наблюдателей в Беларусь, где будут проходить военные учения "Запад-2017". Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет Радио Свобода.
По полученным данным, один представитель Альянса прибудет на "Дни посетителей", связанные с учениями, в России. Еще двое представителей поедут в Беларусь.
"НАТО приветствует приглашение наблюдателей на учения", - подчеркнула Лунгеску.
При этом она отметила, что Москва и Минск должны допустить большее количество наблюдателей.
Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Беларусь не выполнили международных обязательств по учениям "Запад-2017".
Министерство обороны Беларуси пригласило представителей Украины и еще шести государств на совместные российско-белорусские учения "Запад-2017".