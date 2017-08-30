Наблюдатели НАТО будут присутствовать на учениях "Запад-2017"

MIGnews.com.ua

Североатлантический альянс направит троих наблюдателей в Беларусь, где будут проходить военные учения "Запад-2017". Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет Радио Свобода.

По полученным данным, один представитель Альянса прибудет на "Дни посетителей", связанные с учениями, в России. Еще двое представителей поедут в Беларусь.

"НАТО приветствует приглашение наблюдателей на учения", - подчеркнула Лунгеску.

При этом она отметила, что Москва и Минск должны допустить большее количество наблюдателей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Беларусь не выполнили международных обязательств по учениям "Запад-2017".