В Сочи посадили самолет прямо во время торнадо

MIGnews.com.ua

В среду, 30 августа, жители Сочи запечатлели на видео торнадо в море, сообщает RT .

На видеоролике видно, как самолёт заходит на посадку в аэропорт совсем рядом с воронками.

На данный момент все рейсы перенаправлены на запасной аэродром.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сразу на пять центральных штатов в США обрушился разрушительный торнадо . В частности, стихия бушует в Канзасе, Небраске, Оклахоме, Техасе и в Висконсине.

В Венгрии центр и восток страны накрыл шквальный ураган с градом.

По полученным данным, в результате урагана в области Сабольч-Сатмар-Берег затопило много улиц. А близ поселка Чарода из-за обрушения огромной ветки дуба образовалась пробка.

Кроме того, сообщается о смерче на юге Венгрии, который образовался в результате резких перепадов температур.