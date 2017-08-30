Трамп: Ураган "Харви" стал самым крупным стихийным бедствием в истории Америки

MIGnews.com.ua

Ураган "Харви" является наиболее крупным ударом стихии в истории Соединенных Штатов Америки. Такле заявление сделал президентс США Дональд Трамп во время визита в Техас, пишет The New Yorker .

По словам американского лидера, его страна еще никогда не сталкивалась с чем-либо сравнимым с ураганом "Харви" по масштабам и последствиям.

Президент США считает, что ураган является "чудовищным" ударом стихии, и что на ликвидацию последствий необходимо будет выделить рекордную сумму.

"Техас сможет справиться с чем угодно", - заявил Трамп.

Стоит отметить, что в Техасе глава государства встретился с местными властями.