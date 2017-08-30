В Саудовскую Аравию начали съезжаться паломники

MIGnews.com.ua

Более 1,8 миллиона человек прибыли в Саудовскую Аравию на ежегодное паломничество, пишет Корреспондент .

По словам представителя министерства иностранных дел Саудовской Аравии Мансура аль-Турки, местные власти ожидают более двух миллионов паломников (в том числе 1,73 миллиона из-за рубежа).

Стоит отметить, что в стране уже усилили меры безопасности. В частности, в Мекке, Медине и других священных городах разместили свыше двух тысяч представителей гуманитарных организаций, которые будут оказывать помощь паломникам.

Напомним, хадж это паломничество к священной для мусульман Мекке, которое совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Совершить хадж должен каждый совершеннолетний мусульманин хотя бы раз в жизни.