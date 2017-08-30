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В Йемене из-за авиаудара коалиции погибли семь человек
30.08.2017 10:59

В Йемене из-за авиаудара коалиции погибли семь человек

Международная коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена Сане, пишет РБК-Украина.

По словам очевидцев, в результате атаки погибли не менее пяти мирных жителей - люди ехали в такси. Также сообщается о двоих погибших вооруженных людях.

Стоит отметить, что коалиция не предоставила комментарий по данному обстрелу.

Напомним, Сана и часть северного Йемена находятся под контролем повстанцев. Коалиция вмешалась в конфликт в марте 2015 года. За время боевых действий погибли не менее 10 тысяч человек.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на территории Йемена вследствие авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией скончались, по меньшей мере, 30 мирных жителей. Бомба попала в гостиницу к северу от столицы Йемена Саны.

Теги материала: Йемен, авиаудар, жертвы
Новости СМИ2
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