В Йемене из-за авиаудара коалиции погибли семь человек

MIGnews.com.ua

Международная коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена Сане, пишет РБК-Украина .

По словам очевидцев, в результате атаки погибли не менее пяти мирных жителей - люди ехали в такси. Также сообщается о двоих погибших вооруженных людях.

Стоит отметить, что коалиция не предоставила комментарий по данному обстрелу.

Напомним, Сана и часть северного Йемена находятся под контролем повстанцев. Коалиция вмешалась в конфликт в марте 2015 года. За время боевых действий погибли не менее 10 тысяч человек.