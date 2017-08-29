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Президент Казахстана заявил о готовности способствовать разрешению конфликта на Донбассе
29.08.2017 14:34

Президент Казахстана заявил о готовности способствовать разрешению конфликта на Донбассе

Во вторник, 29 августа, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что готов способствовать разрешению конфликта на Донбассе, передает Казинформ.

"Казахстан предпринял немалые шаги и готов способствовать далее диалогу по разрешению кризиса на юге-востоке Украины. Мы призываем стороны данного конфликта найти пути его преодоления", - заявил глава Казахстана.

Также сообщается, что Назарбаев обеспокоен ужесточением санкционного противостояния между США и Россией.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Украине и России необходимо сесть за стол переговоров из-за ситуации на Донбассе. Такое мнение выразил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Казахстан готов всеми силами помочь переговорному процессу, и мы в этом процессе и находимся", - открыто заявил президент Казахстана.

Теги материала: Казахстан, президент, помощь, Украина
Новости СМИ2
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