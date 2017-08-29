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КНДР запустила ракету в строну Японии: в НАТО отреагировали
29.08.2017 11:33

КНДР запустила ракету в строну Японии: в НАТО отреагировали

Пхеньян осуществил запуск ракеты в сторону Японии в ночь на 29 августа, пишет РБК-Украина.

По полученным данным, снаряд пролетел над северными регионами страны и упал в море.

Стоит отметить, что японское правительство не сделало ничего, чтобы сбить ракету. Только через какое-то время премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство делает все возможное для защиты жизни людей.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск ракеты.

"Я решительно осуждаю агрессивный ракетный тест КНДР над Японией", - написал Столтенберг в своем Twitter-аккаунте.

Также генсек НАТО призвал Пхеньян отказаться от своих ракетных программ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Соединенные Штаты Америки планируют продолжить свою политику мирного давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику совместно с Китаем.

Теги материала: КНДР, Япония, ракета, запуск, НАТО, Йенс Столтенберг
Новости СМИ2
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