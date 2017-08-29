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Последствия урагана "Харви": 10 погибших и разрыв трубопровода с опасными химикатами
29.08.2017 10:48

Последствия урагана "Харви": 10 погибших и разрыв трубопровода с опасными химикатами

В США количество погибших в результате урагана "Харви" достигло 10 человек, передает The New York Times со ссылкой на представителей местных властей.

"В округе Харрис у нас шесть погибших, смерть которых может быть связана с наводнениями", - уточнила пресс-секретарь местного медицинского экспертного центра Триша Бентли.

Также известно о двух погибших в округе Монтгомери, а также по одному в Рокпорте и Ла-Марке.

Также сообщается, что из-за урагана "Харви" в США произошла утечка химических веществ в результате разрыва трубопровода.

В связи с этим управление по вопросам безопасности и чрезвычайного положения округа Харрис, выпустило экстренное предупреждение для жителей близлежащих городов - Ла-Порт и Шореакр - о предоставлении им временного убежища.​

Утечка химических веществ может повлиять на население городов Ла Порт и Шоракрс, которые находятся на юго-востоке штата и в 40 километрах от Хьюстона. Власти Техаса не рекомендуют людям выходить из своих домов, позакрывать все окна, а также выключить кондиционеры и вентиляцию.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в штате Луизиана объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за урагана "Харви".

Теги материала: ураган, США, последствия, жертвы
Новости СМИ2
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