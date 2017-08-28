В Кении запретили полиэтиленовые пакеты: нарушителям грозит штраф в размере $38 тыс.

MIGnews.com.ua

В Кении вступил в силу запрет на использование полиэтиленовых пакетов, поэтому каждому, кто будет продавать, производить или пользоваться такими пакетами, грозит штраф в размере 38 тысяч долларов или до четырех лет лишения свободы, передает ВВС.

Правительство страны убеждено, что такой запрет поможет защитить окружающую среду. Отмечается, что по приблизительным подсчетам, кенийцы используют 24 млн пакетов в месяц.

Сообщается, что туристов, которые будут въезжать в Кению с полиэтиленовыми пакетами с duty-free, по новым правилам будут просить оставить их в аэропорту.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, киевляне смогут заработать на переработке полиэтиленовых пакетов.

Более чем в ста пунктах "Киевгорвторресурсов" начался прием полиэтиленовых пакетов по 1,5 гривны за килограмм.