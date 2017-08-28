Макрон и Меркель обеспокоены ситуацией на востоке Украины

В понедельник, 28 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоены тем, что ситуация с безопасностью на востоке Украины значительно не улучшилась и призвали Украину и РФ соблюдать обязательства относительно Донбасса, передает УНН.
В совместном заявлении Меркель и Макрона, которое распространило правительство Германии, говорится, что после последнего телефонного звонка глав государств и правительств Нормандии 22 августа 2017, Франция и Германия обеспокоены тем, что ситуация с безопасностью на востоке Украины значительно не улучшилась.
"Несмотря на общую поддержку четырех глав государств и правительств формата Нормандии ... по-прежнему существуют многочисленные нарушения перемирия, включая тяжелое вооружение. Миссия наблюдателей ОБСЕ продолжает сообщать об ... ограничения на свободу передвижения, особенно в районах, которые не контролируются правительством Украины.
Мы настоятельно призываем президента Путина и президента Порошенко полностью соблюдать их обязательства, поддерживать ... соблюдение прекращения огня и обеспечивать, чтобы соответствующие инструкции были направлены военным и местным силам ", - говорится в заявлении.
Меркель и Макрон также призвали к расширению сотрудничества в рамках ОЦКК, а также подчеркнули необходимость, чтобы все стороны обеспечили безопасный и беспрепятственный доступ миссии наблюдателей ОБСЕ.
"Мы продолжим следить за ситуацией в ближайшие дни", - резюмировали европейские лидеры.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Петр Порошенко считает, что наблюдатели ОБСЕ не проводят круглосуточный мониторинг на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.