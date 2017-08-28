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Эммануэль Макрон с женой забрали себе во дворец из приюта собаку, которую бросили хозяева
28.08.2017 19:40

Эммануэль Макрон с женой забрали себе во дворец из приюта собаку, которую бросили хозяева

Во Франции президент с женой забрала из приюта собаку - метиса грифона и лабрадора черного окраса по кличке Немо, сообщили в Елисейском дворце, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что точный возраст собаки, от которой в свое время отказались хозяева, неизвестен, однако ему либо один, либо два года.

Известно, что Немо, названного в честь героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой", забрали из приюта в городе Тюль (департамент Коррез).

Глава Общества защиты животных (SPA) Наташа Арри, Брижит Макрон в частном порядке приезжала в один из приютов еще в августе.

"Она провела с животными два часа. В разговоре она рассказала, что они с супругом находятся в поиске собаки, которую хотели бы приютить", - отметила Арри.

По словам женщины, первая леди Франции обсудила "критерии" нового члена семьи, и в SPA занялись "подбором идеального кандидата".

Напомним, Немо будет не первым четвероногим обитателем Елисейского дворца. До него там, в частности, жил черный лабрадор Филе, который стал рождественским подарком экс-лидеру Франции Франсуа Олланду от Федерации французских ветеранов канадского города Монреаля.

Известно, что покидая в мае резиденцию Олланд забрал своего питомца с собой.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в соцсети Facebook приобрела вирусную популярность фотография пса, разгуливающего с пакетом собачьего корма в зубах по улицам техасского города Синтон после урагана "Харви". 

Теги материала: собака, приют, Эммануэль Макрон, Франция
Новости СМИ2
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