В США женщина вынесла из магазина в сумке и складках на теле 18 бутылок спиртных напитков

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В американском штате Луизиана 37-летняя Секония Джонс была задержана после того, как украла из супермаркета 18 бутылок вина и крепкого алкоголя, о чем стало известно благодаря видео с камер наблюдения.

Видео набрало уже более 120 тысяч просмотров и стало вирусным из-за поведения женщины. Когда у Джонс закончилось место в сумке, американка стала распихивать бутылки с алкоголем между складок на теле и под одеждой.

Правонарушительница успешно вышла из магазина с краденым товаром, однако позднее была поймана благодаря видео с камер наблюдения.