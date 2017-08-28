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В США женщина вынесла из магазина в сумке и складках на теле 18 бутылок спиртных напитков
28.08.2017 16:43

В США женщина вынесла из магазина в сумке и складках на теле 18 бутылок спиртных напитков  Видеорепортаж

В американском штате Луизиана 37-летняя Секония Джонс была задержана после того, как украла из супермаркета 18 бутылок вина и крепкого алкоголя, о чем стало известно благодаря видео с камер наблюдения.

Видео набрало уже более 120 тысяч просмотров и стало вирусным из-за поведения женщины. Когда у Джонс закончилось место в сумке, американка стала распихивать бутылки с алкоголем между складок на теле и под одеждой.

Правонарушительница успешно вышла из магазина с краденым товаром, однако позднее была поймана благодаря видео с камер наблюдения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в немецком городе Нойштадт неизвестные украли автомобильный прицеп, в котором находилось около 20 тонн сладостей, включая Nutella и Kinder.

 

Теги материала: США, алкоголь, кража, женщина
Новости СМИ2
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