В США женщина вынесла из магазина в сумке и складках на теле 18 бутылок спиртных напитков

В американском штате Луизиана 37-летняя Секония Джонс была задержана после того, как украла из супермаркета 18 бутылок вина и крепкого алкоголя, о чем стало известно благодаря видео с камер наблюдения.
Видео набрало уже более 120 тысяч просмотров и стало вирусным из-за поведения женщины. Когда у Джонс закончилось место в сумке, американка стала распихивать бутылки с алкоголем между складок на теле и под одеждой.
Правонарушительница успешно вышла из магазина с краденым товаром, однако позднее была поймана благодаря видео с камер наблюдения.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в немецком городе Нойштадт неизвестные украли автомобильный прицеп, в котором находилось около 20 тонн сладостей, включая Nutella и Kinder.