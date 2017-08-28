Тысячи румын вышли на протесты из-за судебной реформы

Судебная реформа румынский властей стала причиной многотысячных митингов, сообщает Hotnews.ro.
В частности, на улицы Бухареста вышли около трех тысяч человек. Люди пикетировали здание правительства и выражали недовольство тем, что правительство Румынии назначает руководство прокуратуры и Национального управления по борьбе с коррупцией.
Также сообщается о протестных акциях в Тимишоаре, Клуж-Напоке, Яссе, Брашове и Крайове.
Стоит отметить, что вчера вечером протестующие на площади Виктории в Бухаресте включили фонарики на своих телефонах и провели минуту молчания.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Румынии парламент объявил вотум недоверия власти и премьер-министру страны. Соответствующее решение поддержал 241 депутат, нужный минимум составляет 233 голоса.