Тысячи румын вышли на протесты из-за судебной реформы

MIGnews.com.ua

Судебная реформа румынский властей стала причиной многотысячных митингов, сообщает Hotnews.ro .

В частности, на улицы Бухареста вышли около трех тысяч человек. Люди пикетировали здание правительства и выражали недовольство тем, что правительство Румынии назначает руководство прокуратуры и Национального управления по борьбе с коррупцией.

Также сообщается о протестных акциях в Тимишоаре, Клуж-Напоке, Яссе, Брашове и Крайове.

Стоит отметить, что вчера вечером протестующие на площади Виктории в Бухаресте включили фонарики на своих телефонах и провели минуту молчания.