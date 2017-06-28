Дональд Трамп отпразднует с Эммануэлем Макроном День взятия Бастилии

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен посетить Францию в День взятия Бастилии 14 июля, передает 112 канал.

"Президент Дональд Трамп принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить Францию в День Бастилии. Президент Трамп с нетерпением ожидает подтверждения крепких связей дружбы Америки с Францией", - говорится в сообщении Белого Дома.

Также планируется отметить 100-летие вступления США в Первую мировую войну на стороне Франции.

Сообщается, что президенты будут поддерживать экономическое партнерство между двумя странами и обсудят вопросы, которые представляют взаимный интерес.

Напомним, 14 июля во Франции отмечают "Праздник Федерации" - годовщину взятия крепости-тюрьмы Бастилии 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции.