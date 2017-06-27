На Кипре планируют открыть самое большое казино в Европе

На Кипре появится самое большое казино в Европе, поскольку правительство Кипра подписало с консорциумом из трех компаний данное соглашение, сообщает Associated Press.
Сообщается, что стоимость проекта оценивается в 558 миллионов долларов.
Планируется, что казино станет центром интегрированного курорта, в нем будет установлено 136 игорных столов и 1200 игровых автоматов. Также, будут построены отель, рестораны и другие сопутствующие заведения.
Предполагается, что казино даст импульс развитию на Кипре туризма, созданию новых рабочих мест и привлечению налогов в бюджет.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в подпольном казино Одессы на проспекте Академика Глушко произошла стрельба. В перестрелке участвовали семь человек, однако в результате происшествия раненых и убитых нет.