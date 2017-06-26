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На Кипре обнаружена мозаика с изображением гонок на колесницах
26.06.2017 16:02

На Кипре обнаружена мозаика с изображением гонок на колесницах

На Кипре археологи обнаружили очередную мозаику с изображениями популярных в Древней Греции гонок на колесницах, принадлежащую к IV веку нашей эры, передает Reuters.

Известно, что открытие было сделано 1938 году на территории деревни Акаки, неподалеку от столицы Кипра - Никосии, однако только в прошлом году исследователи начали изучать мозаичный пол. 

Сообщается, что мозаика является одним из семи известных мозаичных полов в мире, изображающих гонки на колесницах.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в турецком городе Зевгма найдена 2000-летняя мозаика. В основном город находится под водой, так как плотина на реке Евфрат, располагающаяся менее чем в двух километрах от города, привела к гибельному для него наводнению.

 

Теги материала: Кипр, мозаика, находка, археологи
Новости СМИ2
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