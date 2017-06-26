На Кипре обнаружена мозаика с изображением гонок на колесницах

MIGnews.com.ua

На Кипре археологи обнаружили очередную мозаику с изображениями популярных в Древней Греции гонок на колесницах, принадлежащую к IV веку нашей эры, передает Reuters.

Известно, что открытие было сделано 1938 году на территории деревни Акаки, неподалеку от столицы Кипра - Никосии, однако только в прошлом году исследователи начали изучать мозаичный пол.

Сообщается, что мозаика является одним из семи известных мозаичных полов в мире, изображающих гонки на колесницах.