В Турции исключат теорию Дарвина из школьных учебников

MIGnews.com.ua

В Турции решили прекратить преподавание в школах эволюционной теории Чарльза Дарвина, поскольку она слишком контроверсийная и сложная для понимания, передает Deutsche Welle .

Данный шаг раскритиковали представители крупнейшей оппозиционной политсилы - Республиканской народной партии (РНП).

Решением образовательной комиссии, главу "Зарождение жизни и эволюция" уберут из школьных учебников биологии. Материал будет доступен только для учеников 18-19 лет, которые планируют поступление в университет.

Критики считают этот шаг правящей партии AKP президента Реджепа Тайипа Ерогана подрывом светского характера турецкого государства и продвижением консервативных идей.

Депутат от РНП Барыш Яркадаш обвинил AKP в попытках перевести страну на принципы шариата, исламского правового устройства.

"Убирать установленную теорию из учебного плана - это презирать знания и науку", - заявил Ярдакаш.

Напомним, в Турции тысячи человек вышли на марш протеста , а сотни учеников и преподавателей бойкотировали обучение в нескольких турецких городах в знак протеста против роста влияния ислама в школах.