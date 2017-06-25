В Турции исключат теорию Дарвина из школьных учебников

В Турции решили прекратить преподавание в школах эволюционной теории Чарльза Дарвина, поскольку она слишком контроверсийная и сложная для понимания, передает Deutsche Welle.
Данный шаг раскритиковали представители крупнейшей оппозиционной политсилы - Республиканской народной партии (РНП).
Решением образовательной комиссии, главу "Зарождение жизни и эволюция" уберут из школьных учебников биологии. Материал будет доступен только для учеников 18-19 лет, которые планируют поступление в университет.
Критики считают этот шаг правящей партии AKP президента Реджепа Тайипа Ерогана подрывом светского характера турецкого государства и продвижением консервативных идей.
Депутат от РНП Барыш Яркадаш обвинил AKP в попытках перевести страну на принципы шариата, исламского правового устройства.
"Убирать установленную теорию из учебного плана - это презирать знания и науку", - заявил Ярдакаш.
Напомним, в Турции тысячи человек вышли на марш протеста , а сотни учеников и преподавателей бойкотировали обучение в нескольких турецких городах в знак протеста против роста влияния ислама в школах.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во время праздничной молитвы в мечети президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок.