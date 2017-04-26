Во Франции обнародовали доказательства причастности Асада к химатаке

MIGnews.com.ua

Во Франции спецслужбы предоставили отчет, в котором обнародовали доказательства применения химического оружия в Сирии 4 апреля текущего года, пишет РБК-Украина .

В документе отмечается, что верные сирийскому президенту Башару Асаду силы использовали зарин.

"Документ, состоящий из шести страниц, который составили французские военные и иностранные разведывательные службы, сообщает результаты исследования на основе образцов, полученных от удара на земле, и образца крови жертвы. Среди элементов, найденных в образцах, был гексамин, отличительный признак зарина, произведенный сирийским правительством", - говорится в сообщении.

По мнению французских силовиков, только Асад и самые влиятельные люди в Сирии могли отдать приказ использовать химоружие.

Вместе с тем в документе отмечается, что джихадистские группы не могут разбрасывать в этом районе такое оружие, поскольку их никогда не было в этой части страны.