Короля Таиланда кремируют через год после смерти

Во вторник, 25 апреля, представители военного руководства Таиланда заявили, что 26 октября 2017 года состоится церемония кремации бывшего короля страны Пумипона Адульядета, который скончался в октябре 2016 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на средства массовой информации Таиланда.
Официальный представитель правительства, генерал-лейтенант Сансен Кевкумнед рассказал, что погребальная церемония, которая длится пять дней, начнется 25 октября.
Кроме того, сообщается, что церемонии погребения высокопоставленных представителей королевской семьи Таиланда являются масштабными и дорогостоящими мероприятиями. Последняя подобная церемония прошла в стране больше 70 лет назад.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Таиланде сотрудники полиции раскрыли заговор, целью которого было убийство премьер-министра страны Праюта Чан-Оча.